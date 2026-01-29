Versión Impresa
Video: Captan a conductor distraído, colisiona con vehículo estacionado y huye

  • Por Geber Osorio
29 de enero de 2026, 17:46
El responsable colisionó con el vehículo estacionado tras saludar a otra persona. (Foto: captura de video)

Las imágenes quedaron grabadas por una cámara de seguridad.

Una cámara de seguridad grabó un accidente de tránsito ocasionado por un conductor que se distrajo cuando iba al volante, en Zacapa.

En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un vehículo de dos ruedas voltea su mirada hacia un costado del camino y aparentemente saluda a otra persona.

Debido a esto, no logra observar a tiempo que un vehículo de color rojo se encontraba estacionado en la calle donde transitaba.

Por lo tanto, colisiona en la parte trasera del mismo y tras causarle daños materiales, huye del lugar sin hacerse responsable.

Mira aquí el video:

