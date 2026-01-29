Video: Cabezal bota carga sobre un conductor en el puente Belice

El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a la obstaculización de uno de los carriles.
Un cabezal botó blocks que transportaba cuando circulaba sobre el puente Belice, estos cayeron sobre un vehículo de dos ruedas que terminó derribado.
Debido a este incidente se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuerpo de bomberos para atender la emergencia y al conductor herido.
Además, el tránsito en el sector también se vio afectado y el congestionamiento fue evidente hasta el paso a desnivel La Cuchilla.
Asimismo, la circulación vehicular es lenta en la calzada José Milla y Vidaurre, en zona 6, con dirección hacia la ruta al Atlántico, en zona 17, agregó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Mira aquí el video:
En las imágenes se observa el momento en que cae la carga del vehículo de transporte pesado sobre el vehículo de dos ruedas, provocando su derribo en la cinta asfáltica.