Conductor ebrio arrolla a cuatro personas, dos de ellas son PNC (video)

Una de las víctimas perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Un hombre identificado como Melvin Salazar de 25 años, fue capturado en la carretera al pacífico luego que arrollara a cuatro personas, entre ellas dos agentes de la PNC.

Salazar se conducía en estado de ebriedad en un vehículo tipo camioneta, cuando atropelló a dos hermanos que circulaban en una motocicleta, en el lugar quedó fallecido Oscar López de 19 años por la gravedad de los golpes, mientras que su hermano Ivan López de 21 años, fue trasladado a un centro asistencial.

El incidente ocurrió en el kilómetro 112 sobre la ruta que conduce del Puerto Iztapa a Puerto San José. Tras el incidente, el conductor se dio a la fuga, dejando en la cinta asfáltica el bomper del vehículo y la placa.

En el primer incidente el piloto dejó tirado el bomper y la placa del vehículo. (Foto: PNC)

Se dio alerta a las unidades de ruta para su localización y cuando Salazar transitaba en el kilometro 68 sobre la ruta que del Puerto Quetzal que conduce a Escuintla, atropelló a dos agentes de PNC que realizaban recorrido en el lugar a bordo de una motocicleta.

Los agentes lesionados fueron identificados como Dani López de 33 años y Carlos López de 38 años, quienes fueron traslados a un centro asistencial donde se encuentran internados.

Cabe mencionar que Salazar también se vio involucrado en otro hecho de transito en la ruta que de Escuintla conduce a Masagua, donde también hubieron personas lesionadas en en febrero del 2025.