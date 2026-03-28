Conductor ebrio se empotra en esquina de la Escuela Politécnica, en zona 10

El accidente de tránsito ocasionó daños a la propiedad privada.
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Un accidente de tránsito se registró la noche del pasado jueves 26 de marzo aproximadamente a las 23:50 horas, en la avenida Reforma y 2a. calle de la zona 10 capitalina.
Bomberos Voluntarios auxiliaron al conductor de un automóvil que terminó empotrado en la esquina de la Escuela Politécnica.
Se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes determinaron que esta persona se conducía en estado de ebriedad.
Las autoridades procedieron con las diligencias de ley en el lugar y no se reportaron personas heridas.