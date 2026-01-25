Conductor se empotra en maquinaria de construcción en Villa Nueva

En el lugar están autoridades asistiendo esta emergencia.
Esta mañana del 25 de enero, por causas que se desconocen, un conductor perdió el control del vehículo particular que manejaba.
Esto sucedió en la 10a. avenida, zona 5 de Villa Nueva, donde posteriormente este transporte se empotró en una maquinaria de construcción que realizaba trabajos en la zona.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva recomienda a los conductores circular con precaución y respetar los cierres y señales viales.