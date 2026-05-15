Conductor es engañado por dos pasajeros y termina sin vida

La víctima fue llevada bajo engaños a un lugar solitario.
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Rudy Álvarez, de 35 años, fue asesinado en un camino de terracería que conduce hacia la aldea San Jacinto, en un sector desolado y sin iluminación en Chimaltenango.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría sido engañado por los pasajeros que le solicitaron un viaje hacia dicha aldea, aprovechando que el trayecto es solitario y de difícil acceso.
En el lugar, el hombre fue atacado a golpes y además recibió el "tiro de gracia".
Alexander Xocop, bombero municipal departamental, confirmó que la víctima presentaba golpes en el rostro e impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo la frente. "A nuestra llegada ya no contaba con signos vitales", detalló.
Familiares y compañeros llegaron al lugar e identificaron al piloto, quien residía en la colonia San José Las Flores, Chimaltenango, y llevaba varios años conduciendo.
El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer los motivos del crimen y dar con los responsables.