Conductor pierde la vida tras fatal accidente en ruta Interamericana

El paso hacia San Lucas y hacia la capital se ha complicado.
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Durante la mañana de este 25 de abril, sobre el kilómetro 25 de la Ruta Interamericana, un vehículo chocó contra otro conductor de un transporte de dos ruedas.
Tras el impacto, el conductor de la motocicleta salió expulsado y cayó sobre la vía.
Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar confirmaron la muerte de la víctima.
El responsable del accidente continuó su marcha tras el hecho. Se espera la presencia del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
El paso hacia San Lucas y hacia la capital es complicado, la cola de autos es larga.