¡Queda grabado! Discusión vial termina en ataque armado (video)

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En redes sociales circula un video, el cual muestra lo ocurrido en el lugar.

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Una cámara de seguridad grabó el momento en que una discusión vial terminó en ataque armado este viernes 24 de abril, en la aldea Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso.

En las imágenes se observa a una camioneta gris y un camión blanco que están de frente en un calle angosta, por lo que el conductor del vehículo liviano desciende del mismo con una pistola en mano y le exige al piloto del transporte pesado que retroceda.

Durante la discusión el conductor agrede con la pistola al piloto del camión, quien iba acompañado aparentemente de un guardia de seguridad, quien también iba armado.

Este presunto guardia dispara contra el conductor de la camioneta quien queda en el suelo, mientras la pistola que portaba sale deslizada por la calle hasta llegar en la parte trasera de la camioneta.

Posteriormente, el camión huye del lugar, mientras las acompañantes descienden del vehículo en búsqueda de auxilio y un niño que también iba a bordo manipula el arma que había quedado en el suelo.

Mira aquí el video:

En la grabación se escucha cuando una de las mujeres pide que "llamen a los bomberos", mientras vecinos del sector se acercan al lugar de los hechos para apoyarlas en la solicitud de socorristas.

De momento se desconoce el estado de salud de la víctima que quedó a un costado de la camioneta en la que se conducía.