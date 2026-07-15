Fatal accidente: conductor fallece tras colisionar con tráiler en la Cuesta del Zope

Una fuerte colisión dejó como saldo una persona fallecida en el lugar.
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Un mortal accidente de tránsito ocurrió la noche del pasado martes en la Cuesta del Zope, específicamente en el kilómetro 27 de la ruta que comunica de Bárcenas, Villa Nueva con Santa Lucía Milpas Altas.
En el percance vial se vio involucrada una motocicleta y un tráiler, según indicaron los cuerpos de socorro.
Bomberos Municipales Departamentales fueron movilizados al lugar, en donde localizaron al motorista sin vida, debido a la gravedad de las heridas.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realizaran las diligencias de ley, por lo que estuvo afectado el tránsito en el sector.