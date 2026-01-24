Sorprenden a otro conductor con peligrosa maniobra en San Cristóbal (video)

¡iba de pie! Un conductor realizaba maniobras peligrosas en plena vía.
EN CONTEXTO: La peligrosa maniobra de un conductor en San Cristóbal (video)
Este hecho quedó grabado por otros conductores que circulaban sobre el bulevar Sur de San Cristóbal, ubicado en la zona 8 de Mixco.
En donde se vio a un conductor a bordo de una moto haciendo maniobras poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.
Mientras circulaba sobre las curvas de la ruta, el conductor se puso de pie sobre el asiento del transporte buscando mantener el equilibrio.
Usuarios de redes sociales se han alertado sobre la irresponsabilidad al volante.