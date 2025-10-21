Conductor muere y acompañante queda herida tras ataque armado en San José Pinula

-

La víctima mortal ya había sufrido un incidente armado anteriormente.

Marvin Amílcar Pochón Miranda, de 25 años, conducía su vehículo de dos ruedas por el bulevar principal de San José Pinula, junto a una mujer que aún no ha sido identificada, cuando desconocidos en otro vehículo similar, lo alcanzaron y atacaron a balazos.

Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes informaron que Pochón Miranda ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas ocasionadas.

Su acompañante sobrevivió, por lo que fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en estado critico e inconsciente, según indicaron los socorristas.

Los socorristas indicaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Segundo ataque

Según familiares que llegaron a la escena e identificaron a la víctima mortal, Pochon Miranda había sobrevivido a un ataque armado hace un par de años, pero en esta ocasión las heridas fueron certeras, lo que le causó la muerte de inmediato.

Socorristas y agentes de la PNC se hicieron presentes tras el crimen. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Cifras

Según las estadísticas del Ministerio Público (MP), en lo que va del año se han registrado 41 muertes violentas en ese municipio, de las cuales, esta es la primera de este mes.

Detalló que en enero se registraron cuatro asesinatos, en febrero cinco, en marzo siete, en abril cinco, en mayo seis, en junio y julio tres cada uno, en agosto seis y en septiembre uno.