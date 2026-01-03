El último mensaje que Maduro envió a Venezuela antes de ser capturado

A pocas horas de ser capturado por Estados Unidos, Maduro publicó un video en sus redes sociales.
EN CONTEXTO: EE.UU. "gobernará" Venezuela hasta que se produzca una transición pacífica
Fuerzas estadounidenses capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos.
Apenas unas horas antes, el mandatario venezolano envió un mensaje a la nación, a través de sus redes sociales.
El mensaje era de aliento y paz para el país, en donde afirmó que Venezuela no fue regalo de nadie, sino un país que nació del coraje de padres, madres y abuelas.
"Tenemos plan, tenemos historia y seguiremos teniendo patria", dijo.
También aseguró que Venezuela representa el futuro, "y como hijos e hijas de este tiempo, no podemos sino echar adelante y parir todos los días, más futuro", concluyó.
Este fue el mensaje completo:
Según Trump, Maduro y su esposa enfrentarán juicio en Nueva York, luego de ser capturados por Delta Force, una unidad de élite dedicada a operaciones especiales, con un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional.