Trágico accidente cobra la vida de un conductor en zona 11

El cuerpo de la víctima quedó sobre la vía.
Durante la madrugada de este 31 de enero, Bomberos Municipales acudieron a cubrir una emergencia reportada en 7a. calle y 23a. avenida, Paseo Miraflores, zona 11, donde fue descubierto el cuerpo de un hombre, de 35 años aproximadamente, sobre el asfalto.
Al ser evaluado, socorristas confirmaron que ya no contaba con signos de vida, esto luego de impactar sobre el asfalto cuando se conducía a bordo de una motocicleta.
Autoridades se hicieron presentes para investigar el hecho.