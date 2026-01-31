Versión Impresa
Trágico accidente cobra la vida de un conductor en zona 11

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de enero de 2026, 08:07
Cuerpos de Bomberos Municipales acudieron a cubrir esta emergencia. (Foto: Bomberos Municipales)

El cuerpo de la víctima quedó sobre la vía.

Durante la madrugada de este 31 de enero, Bomberos Municipales acudieron a cubrir una emergencia reportada en 7a. calle y 23a. avenida, Paseo Miraflores, zona 11, donde fue descubierto el cuerpo de un hombre, de 35 años aproximadamente, sobre el asfalto.

(Foto: Bomberos Municipales)
Al ser evaluado, socorristas confirmaron que ya no contaba con signos de vida, esto luego de impactar sobre el asfalto cuando se conducía a bordo de una motocicleta.

(Foto: Bomberos Municipales)
Autoridades se hicieron presentes para investigar el hecho. 

