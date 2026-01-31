Versión Impresa
¡Video! Captan trágico accidente en autopista Palín-Escuintla que dejó dos fallecidos

  • Por Geber Osorio
30 de enero de 2026, 20:02
El tráiler se pasó al carril contrario e impactó de frente con varios vehículos. (Foto: captura de video)

Un tráiler sin frenos se pasó al carril contrario e impactó de frente con varios vehículos.

EN CONTEXTO: Múltiple colisión deja dos fallecidos y cinco heridos en autopista Palín-Escuintla

Quedó grabada en video, una múltiple colisión provocada por un tráiler sin frenos que transportaba blocks, en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla, donde quedaron dos personas fallecidas.

En el lugar se vieron afectados tres vehículos livianos y un vehículo de dos ruedas, quienes fueron arrollados por el transporte pesado que se cruzó a la vía contraria a alta velocidad, tras perder el control.

En las imágenes se observa el momento en que un picop y el vehículo que grabó el accidente de tránsito, logran esquivar el tráiler que pasa a toda velocidad contra la vía tras haberse pasado al otro lado de la carretera.

Mira aquí el video:

Dos fallecidos y cinco heridos

Un picop quedó completamente destruido debido a que fueron arrollado por el vehículo de transporte pesado.

Bomberos Voluntarios confirmaron que dos personas fallecieron tras el trágico percance vial y otras cinco resultaron heridas, víctimas que aún no han sido identificadas.

Tres de los heridos fueron trasladados a la emergencia del hospital de la localidad para ser atendidos por médicos, tras sufrir lesiones y heridas graves.

Un picop quedó destruido tras ser impactado por el tráiler sin frenos. (Foto: Redes sociales)
