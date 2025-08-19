EE.UU. despliega buques frente a las costas de Venezuela contra el narcotráfico

-

Se trata de una estrategia de Washington contra organizaciones terroristas internacionales.

En las próximas horas, tres destructores de la Marina de Estados Unidos llegarán a aguas cercanas a Venezuela como parte de una operación militar destinada a combatir organizaciones de narcotráfico en América Latina.

El despliegue se trata de una misión de gran escala que contempla la participación de unos 4.000 marines en el Caribe, además de aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon, otros buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

La información fue confirmada a la agencia Reuters por dos fuentes vinculadas directamente al operativo. (Foto: vía Infobae)

Las embarcaciones identificadas son el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todas de la clase Arleigh Burke, reconocidas por su sistema de defensa Aegis y su capacidad para enfrentar amenazas aéreas, submarinas y de superficie de manera simultánea.

La iniciativa responde a la estrategia de Washington de intensificar la lucha contra carteles de droga catalogados como organizaciones terroristas internacionales.

El mandatario venezonalo acusó a Estados Unidos de actuar como “un imperio en decadencia” (Foto: vía Infobae)

En febrero, el gobierno estadounidense incluyó en esa lista al Cártel de Sinaloa, al Tren de Aragua y al denominado Cártel de los Soles, este último señalado por sus vínculos con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde Caracas, el mandatario evitó referirse de forma directa al movimiento de los buques, pero acusó a Estados Unidos de actuar como "un imperio en decadencia" y anunció la activación de un plan para movilizar a más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano.

El Ministerio de Comunicación no emitió declaraciones adicionales, aunque el anuncio de Maduro coincidió con la decisión de Washington de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura en investigaciones relacionadas con narcotráfico.

Estados Unidos ofreció una recompensa de $50 millones por información para la captura de Nicolás Maduro. (Foto: vía Infobae)

Esta no es la primera vez que Estados Unidos despliega recursos militares en el Caribe con fines antidrogas, sin embargo, la magnitud de este operativo incluye destructores de última generación.