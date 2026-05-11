Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Joven conductor muere tras ser atacado a balazos en Mixco

  • Por Geber Osorio
11 de mayo de 2026, 17:54
La víctima se conducía en un automóvil verde. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima se conducía en un automóvil verde. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima de 24 años falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

OTRAS NOTICIAS: En estado delicado: ataque armado deja un conductor herido en zona 10

Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 11 de mayo en la 6a. avenida y 24 calle de la zona 1 de Mixco en la carretera principal que conduce hacia ciudad Satélite.

El conductor de un automóvil fue atacado a balazos por causas que desconocen, por lo que vecinos del sector alertaron a los Bomberos Voluntarios.

Tras la llegada de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales y posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.

En la escena del crimen ha quedado un vehículo y un hombre sin vida. (Foto: Bomberos Voluntarios)
En la escena del crimen ha quedado un vehículo y un hombre sin vida. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar ha quedado el vehículo que presenta perforaciones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego y en su interior el cuerpo de la víctima quien fue identificada como: Yordi Hernández, de 24 años.

El tránsito también se ha visto afectado, debido a que uno de los carriles ha quedado obstaculizado por completo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar