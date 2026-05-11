Joven conductor muere tras ser atacado a balazos en Mixco

La víctima de 24 años falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
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Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 11 de mayo en la 6a. avenida y 24 calle de la zona 1 de Mixco en la carretera principal que conduce hacia ciudad Satélite.
El conductor de un automóvil fue atacado a balazos por causas que desconocen, por lo que vecinos del sector alertaron a los Bomberos Voluntarios.
Tras la llegada de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales y posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.
En el lugar ha quedado el vehículo que presenta perforaciones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego y en su interior el cuerpo de la víctima quien fue identificada como: Yordi Hernández, de 24 años.
El tránsito también se ha visto afectado, debido a que uno de los carriles ha quedado obstaculizado por completo.