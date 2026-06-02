Conductor muere tras sufrir accidente en ruta Interamericana

Un fatal accidente de tránsito sucedió la tarde de este martes 2 de junio, en el kilómetro 26 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

En el lugar el conductor de un vehículo de dos ruedas sufrió una fuerte caída, por lo que automovilistas dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

El cuerpo de la víctima quedó a la orilla de la carretera. (Foto: CVB)

Tras la llegada de los socorristas, se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales luego de sufrir politraumatismo y se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes, según indicaron los bomberos del casco negro.

La víctima mortal es un hombre de aproximadamente 25 años, quien aun no ha sido identificado. De momento se desconoce lo que ocasionó este percance vial.

El casco protector del conductor quedó a unos metros del cuerpo. (Foto: CVB)