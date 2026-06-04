¡Trágico accidente! Conductor muerte tras impactar con microbús en zona 11 (video)

El conductor giró para incorporarse al otro carril cuando el microbús venía cerca.
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Un fatal accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles 4 de junio en la 10.ª avenida y 33 calle, colonia Las Charcas, zona 11 capitalina.
El conductor de una motocicleta giro en U para tomar el carril contrario, pero justo en ese momento iba pasando un microbús, el cual lo impactó y arrastró por varios metros.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que la víctima ya había fallecido.
El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.