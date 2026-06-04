Menor se cruza la calle y es impactado por un vehículo (video)

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Las imágenes muestran el momento en que el niño corre sin ver que el motorista venía cerca.

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En una calle de Rabinal, Alta Verapaz, se registró un accidente que involucró a un menor de edad.

Una cámara del sector logró captar el momento en que un niño, que iba acompañado por un joven, se cruzó la calle sin notar que un motorista venía cerca.

Cuando el menor estaba por llegar a la otra banqueta, fue impactado por el motorista, quien terminó arrastrado en el suelo.

El menor se levantó de inmediato, visiblemente lastimado de una pierna, mientras que el motorista quedó sobre el asfalto.

Mira aquí el video:

Menor se cruza la calle y es atropellado por un motorista en Rabinal.



Video: redes sociales. pic.twitter.com/iwBFJ3W80K — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 4, 2026

A nivel nacional se ha reportado la vulnerabilidad de menores en las vías públicas, donde la falta de precaución peatonal y el exceso de velocidad son factores críticos.

Los atropellos representan una de las principales causas de lesiones permanentes en niños guatemaltecos anualmente.