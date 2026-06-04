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¡Trágico accidente! Conductor muere tras impactar con microbús en zona 11 (video)

  • Por Jessica González
04 de junio de 2026, 08:48
El accidente afectó el tránsito de todo el sector. (Foto: redes sociales)

El accidente afectó el tránsito de todo el sector. (Foto: redes sociales)

El conductor giró para incorporarse al otro carril cuando el microbús venía cerca.

OTRAS NOTICIAS: Menor se cruza la calle y es impactado por un vehículo (video)

Un fatal accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles en la 10.ª avenida y 33 calle, colonia Las Charcas, zona 11 capitalina.

El conductor de una motocicleta giro en U para tomar el carril contrario, pero justo en ese momento iba pasando un microbús, el cual lo impactó y arrastró por varios metros.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que la víctima ya había fallecido. 

El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector. 

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