Aumento salarial para maestros y trabajadores del ministerio de Educación

-

La disposición beneficia al personal docentes y administrativo. Será efectivo a partir de agosto.

OTRAS NOTAS: Congreso restituye carrera del magisterio en Escuelas Normales

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció un nuevo incremento salarial para el personal que labora en el sistema educativo público, el cual entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2026.

La medida contempla un aumento del 3% para los docentes con clase escalafonaria y un incremento de Q250 mensuales para el personal administrativo.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, informó que la decisión forma parte de los esfuerzos institucionales para mejorar las condiciones laborales del magisterio y de quienes trabajan en la educación pública, bajo criterios de sostenibilidad financiera y responsabilidad administrativa.

Los docentes recibirán un 3 % de aumento salaria de acuerdo a su clase escalafonaría. (Foto: Archivo / Soy502)

"Seguimos comprometidos con mejorar las condiciones del magisterio y de quienes trabajan por la educación pública. Lo hacemos con responsabilidad y orden, para que cada mejora sea sostenible y esté garantizada", afirmó la funcionaria.

Giracca recordó que durante el año pasado la cartera educativa otorgó un aumento equivalente al 5% del salario base mensual para los trabajadores del sector.

Con la nueva medida, los docentes recibirán un incremento del 3% de acuerdo con la clase escalafonaria que les corresponda, mientras que los trabajadores administrativos obtendrán un aumento fijo de Q250 al mes.

LEA MÁS: Seis puntos para entender la restitución de la carrera de magisterio en las normales

La ministra destacó que esta decisión representa el segundo ajuste salarial otorgado en un período de un año.

"Este aumento no está condicionado a ninguna negociación, ni responde a ninguna presión. Es una decisión buena para Guatemala", sostuvo.

Según la titular de Educación, mejorar las condiciones laborales de quienes integran el sistema educativo tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza y en el bienestar de los estudiantes.