Conductor muere tras sufrir accidente en Carretera a El Salvador

El cuerpo del joven, de aproximadamente 25 años, quedó tendido en el lugar.
El conductor de una motocicleta perdió la vida la mañana de este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 24.4 de la carretera hacia El Salvador.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar evaluaron a un hombre que ya no contaba con signos vitales.
El fallecido presentaba múltiples traumas, producto del fuerte impacto.
La víctima no portaba documentos personales, por lo que no ha sido identificada por las autoridades, que le calculan aproximadamente 25 años.
De momento se investigan las causas del hecho vial, que provoca complicaciones en el tránsito mientras se desarrollan las labores de emergencia y peritaje. La Policía Municipal de Tránsito apoya en el lugar.