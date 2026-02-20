Salió de su trabajo, pasó a la gasolinera y terminó sin vida

El joven pasó a la gasolinera sin imaginar la tragedia.
Un trágico accidente se produjo en el kilómetro 239 de la ruta al Pacífico, a inmediaciones del puente Vado Ancho, luego que un camión atropellara a un motorista
La víctima fue identificada como Carlos Guadalupe Roblero Pérez, de 24 años, quien salía de su trabajo cuando ocurrió el incidente.
Roblero se dirigía hacia la aldea Santa María El Naranjo en el municipio de Coatepeque, pero en el camino se detuvo en una gasolinera.
Al momento de estacionarse, un camión lo impactó.
Tras el golpe, los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y acudieron para ayudar al motorista, pero este ya no contaba con signos vitales.
El cuerpo fue identificado por familiares, quienes argumentaron que la víctima salió de su trabajo cerca de las 11 de la noche, sin pensar que en el trayecto iba a perder la vida.
Fiscales del Ministerio Público comenzó con las investigaciones para capturar al culpable.