¡Se salvaron! Conductor y niño quedan cerca de ser arrollados por un bus (video)

El piloto del bus no habría respetado la señal del alto.
Un accidente de tránsito que estuvo cerca de terminar en tragedia quedó grabado por una cámara de seguridad en el municipio La Blanca, en el departamento de San Marcos.
En las imágenes se observa el momento en que un autobús se pasa el alto y un vehículo de dos ruedas conducido por un hombre que era acompañado por un niño, colisionan.
Los tripulantes del vehículo de dos ruedas caen tras el impacto y quedan a unos centímetros de las llantas traseras del autobús.
Afortunadamente, los mismos resultaron ilesos y una mujer corre a auxiliarlos, mientras el motorista le reclama al piloto del bus por lo sucedido.