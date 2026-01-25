Versión Impresa
¡A toda velocidad! Conductor pierde el control e impacta sobre la ruta (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 13:07
El vehículo se desplazaba a alta velocidad previamente a chocar. (Foto: captura de video)

El hecho vial dejó al conductor herido.

En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que un conductor, por razones desconocidas, pierde el control del vehículo que conducía sobre la ruta a Río Dulce, Izabal.

En las imágenes se ve cómo avanza a máxima velocidad cuando se sale de la vía, causando que quedara empotrado en un bordillo de tierra a la orilla de la carretera.

Según información preliminar, el conductor fue trasladado a un centro hospitalario para brindarle asistencia médica.

