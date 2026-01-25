¡A toda velocidad! Conductor pierde el control e impacta sobre la ruta (video)

El hecho vial dejó al conductor herido.
OTRAS NOTICIAS: Así ocurrió el ataque armado donde falleció Stevens Ramírez, exintegrante de Combate
En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que un conductor, por razones desconocidas, pierde el control del vehículo que conducía sobre la ruta a Río Dulce, Izabal.
En las imágenes se ve cómo avanza a máxima velocidad cuando se sale de la vía, causando que quedara empotrado en un bordillo de tierra a la orilla de la carretera.
Según información preliminar, el conductor fue trasladado a un centro hospitalario para brindarle asistencia médica.