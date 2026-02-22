Versión Impresa
Conductor pierde el control y vuelca su auto en zona 16

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 08:04
El vehículo al volcar, quedó en medio de ambos carriles. (Foto: Bomberos Municipales)

Dos personas resultaron heridas de gravedad tras el impacto.

Durante la noche del sábado 21 de febrero, el conductor de un vehículo perdió el control cuando conducía sobre el bulevar La Montaña y 7a. calle, zona 16.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia, donde dos personas resultaron heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Municipales)
A causa del fuerte impacto, el vehículo quedó completamente volcado en el lugar.

