Conductor pierde el control y vuelca su auto en zona 16

Dos personas resultaron heridas de gravedad tras el impacto.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja tres personas fallecidas y dos heridas en San José Pinula
Durante la noche del sábado 21 de febrero, el conductor de un vehículo perdió el control cuando conducía sobre el bulevar La Montaña y 7a. calle, zona 16.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia, donde dos personas resultaron heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios.
A causa del fuerte impacto, el vehículo quedó completamente volcado en el lugar.