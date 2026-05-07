¡Se quedó dormido! Conductor impacta contra un automóvil

El conductor resultó herido cuando regresaba de trabajar.
OTRAS NOTICIAS: Violencia en zona 6: Ataque armado deja a una mujer fallecida este jueves
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 7 de mayo en el cruce de la Choza, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia luego de que un vehículo de dos ruedas impactara con la parte trasera de un automóvil con placas de circulación salvadoreñas.
El motorista quedó con heridas de gravedad y según comentó, retornaba de su trabajo, pero se quedó dormido y terminó colisionando con el auto.
Los socorristas trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala a la víctima quien fue identificada como: Byron Saldaña Zuleta, de 26 años.