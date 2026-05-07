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¡Se quedó dormido! Conductor impacta contra un automóvil

  • Por Geber Osorio
07 de mayo de 2026, 17:30
El vehículo impactado resultó con daños materiales. (Foto: Gráfico GT)

El vehículo impactado resultó con daños materiales. (Foto: Gráfico GT)

El conductor resultó herido cuando regresaba de trabajar.

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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 7 de mayo en el cruce de la Choza, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia luego de que un vehículo de dos ruedas impactara con la parte trasera de un automóvil con placas de circulación salvadoreñas.

El vehículo con placas salvadoreñas sufrió daños materiales. (Foto: Gráfico GT)
El vehículo con placas salvadoreñas sufrió daños materiales. (Foto: Gráfico GT)

El motorista quedó con heridas de gravedad y según comentó, retornaba de su trabajo, pero se quedó dormido y terminó colisionando con el auto.

Los socorristas trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala a la víctima quien fue identificada como: Byron Saldaña Zuleta, de 26 años.

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