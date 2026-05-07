Violencia en zona 6: Ataque armado deja a una mujer fallecida este jueves

La víctima es una mujer de aproximadamente 25 años quien murió debido a las heridas provocadas por arma de fuego.
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Un hecho de violencia sucedió la tarde de este jueves 7 de mayo en la 22 avenida y 12 calle del barrio San Antonio, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.
Vecinos del sector escucharon disparos, por lo que alertaron a Bomberos Voluntarios quienes a su arribo constataron que la víctima falleció debido a heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Esta persona aún no ha sido identificada, pero según indicaron los socorristas, es una mujer de aproximadamente 25 años quien vestía blusa azul, pantaloneta multicolor y tenis blancos.
Se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las respectivas diligencias de ley en el lugar de los hechos.