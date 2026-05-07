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Violencia en zona 6: Ataque armado deja a una mujer fallecida este jueves

  • Por Geber Osorio
07 de mayo de 2026, 16:22
Ciudad de Guatemala
La víctima falleció en el lugar del ataque debido a las graves heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima falleció en el lugar del ataque debido a las graves heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima es una mujer de aproximadamente 25 años quien murió debido a las heridas provocadas por arma de fuego. 

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Un hecho de violencia sucedió la tarde de este jueves 7 de mayo en la 22 avenida y 12 calle del barrio San Antonio, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

Vecinos del sector escucharon disparos, por lo que alertaron a Bomberos Voluntarios quienes a su arribo constataron que la víctima falleció debido a heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Una mujer murió tras ser atacada a balazos esta tarde. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Una mujer murió tras ser atacada a balazos esta tarde. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Esta persona aún no ha sido identificada, pero según indicaron los socorristas, es una mujer de aproximadamente 25 años quien vestía blusa azul, pantaloneta multicolor y tenis blancos.

Se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las respectivas diligencias de ley en el lugar de los hechos.

Vecinos del sector fueron alarmados tras escuchar las detonaciones de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Vecinos del sector fueron alarmados tras escuchar las detonaciones de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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