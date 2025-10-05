Conductora pierde el control de su auto y termina empotrada en un poste

La mujer presentaba heridas en todo el cuerpo.
OTRAS NOTICIAS: La pareja que iba hacia su trabajo y fue atacada esta madrugada de domingo
Mujer que se conducía en el vehículo, con placas P315HVY, pierde el control y choca contra un poste de tendido eléctrico.
El hecho ocurrió cerca del mirador de Ciudad Vieja, en el kilómetro 79 de la RN-14, Chimaltenango.
Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para brindarle primeros auxilios.
La víctima presentaba golpes en todo su cuerpo, fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala para su evaluación y chequeo correspondiente.
Hasta ahora se desconocen las razones del incidente.