Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductora pierde el control de su auto y termina empotrada en un poste

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de octubre de 2025, 07:53
Incidente en horas de la madrugada reporta conductora herida. (Foto: Bomberos de Ciudad Vieja, Sacatepequez)

Incidente en horas de la madrugada reporta conductora herida. (Foto: Bomberos de Ciudad Vieja, Sacatepequez)

La mujer presentaba heridas en todo el cuerpo.

OTRAS NOTICIAS: La pareja que iba hacia su trabajo y fue atacada esta madrugada de domingo

Mujer que se conducía en el vehículo, con placas P315HVY, pierde el control y choca contra un poste de tendido eléctrico

El hecho ocurrió cerca del mirador de Ciudad Vieja, en el kilómetro 79 de la RN-14, Chimaltenango.

(Bomberos Municipales de Ciudad Vieja)
(Bomberos Municipales de Ciudad Vieja)

Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para brindarle primeros auxilios.

La víctima presentaba golpes en todo su cuerpo, fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala para su evaluación y chequeo correspondiente.

Hasta ahora se desconocen las razones del incidente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar