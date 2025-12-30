Versión Impresa
Conductores se pelean tras accidente de tránsito en la calzada Roosevelt

  • Por Fredy Hernández
30 de diciembre de 2025, 14:28
El incidente complicó la movilidad en la vía que conduce hacia la ciudad de Guatemala. (Foto: Shutterstock)



Un nuevo incidente entre conductores genera complicaciones en la movilidad de la ciudad de Guatemala. 

Un accidente de tránsito en la calzada Roosevelt en dirección a la Ciudad de Guatemala

Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, explicó que tras el choque, los involucrados se fueron a los golpes, lo que generó lentitud en la movilidad por varios minutos. 

Además, se reportó que varias personas resultaron heridas tras el percance. 

Elementos de la Policía Nacional Civil intervinieron para disolver la pelea y agilizar la movilidad. 

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores ser precavidos ante el tránsito fluido que se presenta en los últimos días del 2025 en la ciudad de Guatemala. 

El abuso de velocidad, las imprudencias y las distracciones son algunas de las causas de los accidentes de tránsito. 

