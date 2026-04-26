¡Con machete en mano! Pelea entre conductores es captada en la Interamericana (video)

Tras la persecución, los pilotos y sus acompañantes se bajaron de los vehículos.
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En el km. 41 de la ruta Interamericana, jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, los conductores de un tráiler y un camión protagonizaron una pelea sobre la ruta.
Otro conductor grabó el momento en que, en plena marcha, el tráiler se abalanzó sobre un camión pequeño.
Ambos vehículos se persiguieron sobre la ruta hasta que el tráiler frenó frente al camión para obligar a detenerse.
Los conductores iniciaron a discutir verbalmente y se agravó cuando un pasajero del tráiler desciende con un machete en la mano.
El altercado siguió entre insultos hasta que decidieron volver a sus vehículos y continuar su camino.