Conductores varados por más de tres horas tras derrumbe en carretera a El Salvador

Tránsito se extiende por varios kilómetros y algunas personas avanzan caminando hacia la ciudad capital.

Jessica, una conductora de 23 años, relató que permanece detenida desde las 9 de la mañana debido al derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. Indicó que se dirigía al Hospital de Jutiapa, pero junto a su familia lleva más de tres horas atrapada en el tránsito.

Conductores permanecen detenidos durante varias horas mientras continúan las labores de limpieza en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador.

El tránsito se extiende por varios kilómetros y algunos viajeros avanzan a pie hacia la capital.



La conductora comentó que el sábado realizó el mismo recorrido y tardó alrededor de tres horas y quince minutos en llegar a su destino, el mismo tiempo que lleva detenida este lunes, enfatizó.

"No hay forma de avanzar. He tratado de buscar otras rutas, pero todas están bloqueadas", expresó. Señaló que esperará hasta que se habilite el paso, pues necesita llegar al hospital.

“No hay forma de avanzar. He tratado de buscar otras rutas, pero todas están bloqueadas”, expresó Jessica. (Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con los reportes preliminares, la fila de vehículos alcanzó los cinco kilómetros durante la mañana, extendiéndose desde el punto del derrumbe hasta el ingreso a Fraijanes. Sin embargo, se estima que al medio día de este 6 de octubre el tránsito detenido podría llegar hasta las entradas de la ciudad capital.

Mientras continúan las labores de limpieza, algunas personas que trabajan en la ciudad optaron por caminar desde el área del derrumbe en busca de rutas alternas o transporte disponible.