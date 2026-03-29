Se confirma la muerte de la familia guatemalteca en EE. UU.

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Al único sospechoso se le acusa de asesinato y de 10 cargos más en su contra.

EN CONTEXTO: Revelan causa de muerte de presunta familia guatemalteca

Las autoridades del estado de Alabama, Estados Unidos, dieron a conocer que los tres cuerpos encontrados en una zona boscosa en Baldwin corresponden a la familia guatemalteca que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de enero.

Los resultados compartidos por lo forenses confirmaron que el ADN pertenece a Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus dos hijos menores de edad, Niurka Zuleta Choc, de 17 años y Anthony García Choc, de 2 años.

La familia guatemalteca se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de enero. (Foto: Archivo/Soy502)

Los cuerpos fueron hallados hace dos semanas y el pasado viernes se determinaron nuevos detalles del caso ya que se encontraron señales de apuñalamiento en los tres cuerpos de las víctimas.

Hasta el momento, el salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra es el principal y único sospechoso en el caso y tras el resultado de los forenses los cargos cambian y ahora se le acusa de asesinato capital y unos 10 cargos más.

El salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra es el principal sospechoso del triple crimen. (Foto: Archivo/Soy502)

Al momento el sospechoso se encuentra detenido sin fianza y se ha negado a facilitar información sobre el caso. La familia necesita reunir más de 20 mil dólares para repatriar los cuerpos de los tres a su país de origen.