Revelan causa de muerte de presunta familia guatemalteca

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Las autoridades estadounidenses continúan investigando el caso y aún no confirman la identidad de los cuerpos hallados en Alabama.

EN CONTEXTO: Joyas de familia guatemalteca estaban junto a los cuerpos hallados en Alabama

Documentos judiciales citados por el medio AL.com revelan hallazgos preliminares sobre la presunta muerte de la guatemalteca Aurelia Choc y sus hijos Anthony y Niurka, en Alabama, Estados Unidos, en un caso que sigue bajo investigación.

De acuerdo con los informes iniciales de autopsia, el pequeño de solo 2 años habría fallecido a causa de un golpe en la cabeza, pues el forense habría encontrado indicios de un traumatismo craneal.

Por su parte, el fiscal Keith Blackwood mencionó que la joven de 17 años y la madre habrían sufrido lesiones mortales en pecho y espalda, provocadas por un objeto punzante que no ha sido identificado.

Asimismo, como mencionaron las hijas de la connacional a un medio de comunicación, dos de los cuerpos tenían un collar y una cadena con el nombre de las víctimas, pero todavía se está a espera de la confirmación oficial de la identificación de los cuerpos.

A pesar de que las autoridades aún no confirman la identidad de los cuerpos, todo apunta a que pertenecen a la familia guatemalteca. (Foto: WEAR TV)

Presunto móvil

Por otra parte, los documentos citados señalan que el sospechoso, Héctor Argueta Guerra, presuntamente ingresó a la vivienda de la familia el pasado 30 de enero, con la intención de causar "daño sexual o físico", y los privó de la libertad.

Tras matar a las víctimas, habría envuelto los cadáveres con plástico y sábanas para luego abandonarlos en la zona boscosa donde los detectives los encontraron el pasado 11 de marzo.

Argueta Guerra, de origen salvadoreño y con presuntos vínculos a pandillas, permanece detenido sin derecho a fianza. Se ha declarado no culpable y tiene prevista una audiencia preliminar el 6 de abril, mientras se sigue a la espera de la identificación oficial de la familia.

El principal sospechoso, el salvadoreño Héctor Argueta Guerra, tendría vínculos con pandillas. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Mobile)

*Con información de AL.com