Derriban estatua de Ali Jamenei, líder supremo iraní

Luego de conocerse la muerte de Ali Jamenei, en redes sociales circulan imágenes del derribamiento de una estatua del lider supremo iraní.

En redes sociales circulan imágenes de una multitud que derrumbó una estatua de Ali Jamenei, líder supremo iraní, quien cayó este sábado en Teherán, durante los bombardeos estadounidenses.

Según información confirmada por Grok, el hecho se dio en Galleh Dar (provincia de Fars, Irán), y se observa fuegos, humo y autos alrededor, como parte de las protestas en curso contra el régimen.

| ÚLTIMA HORA: Manifestantes antirrégimen derribaron una estatua de Jamenei en Galleh Dar, provincia de Fars, Irán. pic.twitter.com/aTvNkiZrQy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Mientras medios iraníes no confirman el fallecimiento, lo anterior ya fue dado a conocer desde La Casa Blanca, en Washington D.C. y desde las redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con Trump, Ali Jameneii (Ali Khamenei) no pudo evitar los sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados implementados y aseguró que trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él —ni los otros líderes que han sido asesinados junto con él— pudiera hacer.

"Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países alrededor del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de Matones sedientos de sangre", explicó en sus redes sociales.

Ali Jamenei gobernó durante casi cuatro décadas Irán y según Trump, es "una de las personas más malvadas de la historia".