Irán: el mensaje publicado desde la cuenta de Ali Jamenei tras confirmarse su muerte

EN CONTEXTO: Confirman muerte del líder supremo de Irán, tras ataque en complejo de Teherán
Este sábado 28 de febrero se confirmó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei (Ali Khamenei), luego de que Israel y Estados Unidos atacaran su complejo en Teherán.
Dicha información fue confirmada por las autoridades israelíes y por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó como "una de las personas más malvadas de la historia".
Minutos más tarde, en la cuenta oficial de X de Jamenei se realizó una publicación con el texto: "En nombre del noble Alí, que la paz sea con él".
La publicación es acompañada de una imagen en donde se observa una persona con una "zulfiqar", la cual es una espada de doble punta atribuida a Alí ibn Abi Tálib, yerno del profeta Mahoma, símbolo de valor, justicia y poder en el islam.
Esta espada es especialmente venerada en la tradición chiita. Representa la distinción entre el bien y el mal, y a menudo se representa como una espada con una hoja bifurcada.
Mientras que en Teherán, los ciudadanos han comenzado a celebrar la muerte del guía supremo israelí, quien gobernó la República Islámica de Irán durante más de tres décadas.