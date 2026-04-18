Localizan sin vida a joven que fue reportada como desaparecida

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La joven salió a un almuerzo y nunca más regresó.

Emily Fernanda Gómez Chávez era una joven de 18 años que fue reportada como desaparecida el pasado 15 de febrero.

La última vez que la vieron fue frente a una farmacia en el km. 54.3 de la ruta jurisdicción a Barbera, Santa Rosa, cuando se disponía a asistir a un almuerzo con amigos por su cumpleaños.

Sin embargo, sus familiares dejaron de recibir información de ella y se activó una alerta Isabel-Claudina para iniciar con su búsqueda.

(Imagen: Alerta Isabel-Claudina)

El 9 de marzo, en un sector boscoso de la Finca Las Marías, ubicada en el mismo municipio, se halló ropa y el cuerpo de una mujer con las características de Emily, con señales de violencia.

Bomberos Voluntarios restacataron el cuerpo de una hondada. (Foto: redes sociales)

Este 17 de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) confirmó, tras las pruebas correspondientes, que se trataba de Emily.

Sus restos fueron entregados a sus familiares, quienes la recuerdan como una joven dedicada a sus estudios.