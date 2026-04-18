Caty, la enfermera que murió tras ataque armado en Mazatenango

La víctima iba a su trabajo cuando fue interceptada por desconocidos.
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En horas de la mañana del 17 de abril, Caty Flores Audon, de 40 años, iba a bordo de una motocicleta sobre el kilómetro 157 de la ruta al pacifico en jurisdicción del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez, cuando fue interceptada por hombres desconocidos.
Estos hombres iniciaron a dispararle, provocando que cayera sobre la ruta con heridas de gravedad. La víctima fue traslada por medio de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) para ser atendida en el Hospital Regional de Mazatenango.
Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Era enfermera
"Caty", como era conocida por amigos y familiares, trabajaba como enfermera en el Hospital Regional de Mazatenango, donde se desempeñaba con profesionalismo y vocación de servicio.
El día de la tragedia, se dirigía a cubrir su turno laboral.
El hospital lamentó su muerte expresando su cariño y el legado de su labor como "auxiliar de enfermería".
Autoridades investigan el crimen que cobró la vida de la profesional de la salud.
Por su parte, vecinos y conocidos exigen justicia tras el hecho, ya que era una persona muy querida en el lugar.