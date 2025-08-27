Confirman la salida de Carlos Avalos, viceministro de Minería e Hidrocarburos

-

La salida del viceministro ocurre durante el contexto del cierre del Campo Petrolero Xan.

Una fuente del Gobierno confirmó que la tarde del 26 de agosto se registró la salida de Carlos Alberto Avalos Ortíz, como viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La salida de Avalos habría sido una destitución, pero hasta el momento el Ministerio de Energía y Minas no ha confirmado la información.

Avalos, quien tenía a cargo el Área de Minería, deja el MEM en medio del contexto de la finalización del contrato de explotación del Campo Petrolero Xan y de los procesos de declaratoria de emergencia para la contratación de servicios petroleros.

Carlos Avalos fue citado varias veces al Congreso de la República. (Foto: Congreso / Soy502)

La iniciativa privada, autoridades locales y vecinos de Petén han mostrado incertidumbre por el cierre del Campo Petrolero y han pedido al Gobierno que informe cuál será el proceso que llevará a cabo para mantener el control del lugar y el cierre técnico.

Avalos fue citado varias veces al Congreso de la República para ser consultado sobre el proceso de cierre técnico del Campo Petrolero Xan y en una de ellas reconoció que el "Estado no está preparado" para la tarea que requiere el cese de operaciones en el Campo Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

También confirmó que el MEM recibió apoyo técnico por parte de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el marco del proceso de cierre del Campo Xan y que una delegación de esa institución mexicana ya visitó el país.

Avalos llegó al MEM el 20 de mayo de 2024, es ingeniero Civil y licenciado en Ciencias Jurídicas y tiene una maestría en Administración de Empresas y en Psicología Industrial y 35 años de experiencia en administración y gestión de proyectos.