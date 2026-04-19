Tres estudiantes universitarios de EE.UU. heridos en tiroteo (video)

Una pelea desataría un tiroteo que deja a tres estudiantes de la Universidad de Iowa, gravemente heridos.
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El tiroteo tuvo lugar en una zona de Iowa City, no lejos del campus universitario, que es popular por su vida nocturna y cuenta con numerosos bares y restaurantes.
La policía indicó que agentes respondieron a informes de una "gran pelea" durante horas de la madrugada del 19 de abril.
Barb Wilson, presidenta de la universidad, confirmó que tres estudiantes resultaron heridos y exhortó a los alumnos a buscar asesoría psicológica si la necesitan.
Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, tiene una larga historia de violencia armada que causa la muerte de miles de personas cada año.
Una situación frecuente
Los tiroteos dentro o cerca de campus universitarios ocurren con frecuencia. En diciembre del pasado 2025, dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego dentro de un aula en la Universidad Brown.
También en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, dos personas murieron por disparos sucitados en febrero, 2026.
Tras los gritos y el pánico que se vivió en Iowa, las autoridades continúan la investigación para hallar a los responsables. Pero, hasta ahora no se ha realizado ninguna detención.
Con información de AFP