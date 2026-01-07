¡Congelada! Así amaneció Xela este miércoles 7 de enero

Esta es la temperatura más baja reportada en lo que va de este año.
Xela amaneció este miércoles con una temperatura de -5 grados centígrados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante las primeras horas del día, en diversos sectores de la ciudad se observa escarcha sobre los campos, así como techos y vehículos cubiertos de hielo en parabrisas y carrocerías, reflejando el intenso frío que predominó en la madrugada.
Las autoridades meteorológicas señalan que se trata de la temperatura más baja reportada en lo que va del 2026 y alertaron que en las próximas semanas podrían ingresar nuevos frentes fríos, lo que mantendría las heladas y condiciones climáticas adversas en el occidente del país.