¡Congelada! Así amaneció Xela este miércoles 7 de enero

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
07 de enero de 2026, 08:28
Xela amaneció con un intenso frío. (Erick Colop/Nuestro Diario)

Esta es la temperatura más baja reportada en lo que va de este año.

Xela amaneció este miércoles con una temperatura de -5 grados centígrados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante las primeras horas del día, en diversos sectores de la ciudad se observa escarcha sobre los campos, así como techos y vehículos cubiertos de hielo en parabrisas y carrocerías, reflejando el intenso frío que predominó en la madrugada.

Las autoridades meteorológicas señalan que se trata de la temperatura más baja reportada en lo que va del 2026 y alertaron que en las próximas semanas podrían ingresar nuevos frentes fríos, lo que mantendría las heladas y condiciones climáticas adversas en el occidente del país.

