Tránsito lento en la Calzada Aguilar Batres por vehículo averiado

También se reportaron incidentes en el bulevar Liberación, ruta al Atlántico y Calzada San Juan.

La mañana de este jueves, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó varios incidentes viales registrados en distintos puntos de la ciudad capital.

En el viaducto de la 34 calle bajo la Calzada Aguilar Batres, una camioneta con desperfectos mecánicos interrumpió el paso vehicular. El percance afectó la conexión entre la colonia El Carmen, zona 12, y la colonia Las Charcas, zona 11.

Otros incidentes

Dos vehículos colisionaron sobre el bulevar Liberación, en la 6 avenida de la zona 13. Las autoridades implementaron medidas de regulación para mantener el flujo hacia el paso a desnivel de Tecún Umán.

En otro punto, los Bomberos Municipales controlaron el incendio de un vehículo en el kilómetro 9.8 de la ruta al Atlántico, zona 18. El tránsito hacia el puente Belice fue habilitado tras confirmar únicamente daños materiales.

Calzada San Juan

Asimismo se registraron varios incidentes en la Calzada San Juan, zona 7. En la 7 avenida, un motorista resultó herido luego de ser colisionado por un vehículo que se dio a la fuga; la víctima fue trasladada a un centro asistencial, y el caso fue notificado a la Policía Nacional Civil (PNC).

En la 12 avenida, una colisión entre dos vehículos afectó por algunos minutos el tránsito hacia el puente El Trébol. Además, en la 13 avenida, una grúa retiró otro vehículo averiado, con el fin de liberar el carril derecho y mejorar la circulación hacia la zona 12.