¡Por fallas mecánicas! Tránsito complicado en Aguilar Batres hacia Villa Nueva

El congestionamiento se debe a fallas mecánicas en transporte pesado esta tarde.
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Debido a un incidente en la bajada de Amatitlán, el tránsito vehicular se mantiene lento la noche de este viernes 27 de marzo en la calzada Aguilar Batres, sobre la conexión hacia la ruta CA-9 Sur, en dirección a Villa Nueva.
Según informó, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el congestionamiento se reporta cerca de las 21:00 horas y está relacionado con un incidente ocurrido durante la tarde en la bajada de Amatitlán.
"La ruta con más tránsito a esta hora, es la conexión de calzada Aguilar Batres para ruta CA9 Sur en Villa Nueva." dijo Montejo.
Sobre el incidente
Un cabezal presentó fallas mecánicas en el kilómetro 26, lo que generó complicaciones para el transporte pesado y afectó la movilidad en el sector.
Desde entonces, la circulación se ha visto reducida tanto en Villa Nueva como en la calzada Aguilar Batres, en la zona 11 capitalina.
Se recomienda precaución y considerar posibles vías alternas.