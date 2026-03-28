¡Por fallas mecánicas! Tránsito complicado en Aguilar Batres hacia Villa Nueva

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El congestionamiento se debe a fallas mecánicas en transporte pesado esta tarde.

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Debido a un incidente en la bajada de Amatitlán, el tránsito vehicular se mantiene lento la noche de este viernes 27 de marzo en la calzada Aguilar Batres, sobre la conexión hacia la ruta CA-9 Sur, en dirección a Villa Nueva.

Así el tránsito sobre la calzada Aguilar Batres la noche de este viernes.

: Fredy Hernández pic.twitter.com/A21OmEPRlo — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 28, 2026

Según informó, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el congestionamiento se reporta cerca de las 21:00 horas y está relacionado con un incidente ocurrido durante la tarde en la bajada de Amatitlán.

"La ruta con más tránsito a esta hora, es la conexión de calzada Aguilar Batres para ruta CA9 Sur en Villa Nueva." dijo Montejo.

La ruta con más tránsito a esta hora, es la conexión de calzada Aguilar Batres para ruta CA9 Sur en Villa Nueva.



Tuvo impacto por transporte pesado con fallas mecánicas desde km. 26 en Amatitlán. pic.twitter.com/CNkMi6NsfR — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 28, 2026

Sobre el incidente

Un cabezal presentó fallas mecánicas en el kilómetro 26, lo que generó complicaciones para el transporte pesado y afectó la movilidad en el sector.

Fallas mecánicas en transporte pesado provocan congestionamiento hacia Villa Nueva. (Foto: MuniGuate)

Desde entonces, la circulación se ha visto reducida tanto en Villa Nueva como en la calzada Aguilar Batres, en la zona 11 capitalina.

Se recomienda precaución y considerar posibles vías alternas.