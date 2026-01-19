Congreso abre convocatoria para aspirantes a magistraturas de la CC

-

El Congreso lanzó este lunes 19 de enero la convocatoria oficial dirigida a profesionales del derecho interesados en postularse como magistrado titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el marco del proceso que corresponde realizar al Organismo Legislativo.

La convocatoria se sustenta en los artículos 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que facultan al Congreso para designar a un magistrado titular y su respectivo suplente ante la CC.

La normativa también establece que este proceso debe realizarse mediante una convocatoria expresa y con una anticipación mínima de 30 días previo a la toma de posesión.

Aspirantes

Según el acuerdo aprobado 4-2026, podrán participar los profesionales del derecho que cumplan con los requisitos constitucionales y legales vigentes.

Los interesados deberán presentar su hoja de vida y la documentación de respaldo en la Dirección Legislativa del Congreso, instancia encargada de verificar que los expedientes estén completos.

Entre los documentos requeridos figura una manifestación de interés dirigida al presidente de la Junta Directiva del Congreso, firmada por el postulante, en la que deberá indicar si aspira al cargo de magistrado titular, suplente o a ambos.

Una vez finalizado el período de recepción, la Dirección Legislativa elaborará un informe con el listado de los profesionales que presentaron su documentación y trasladará los expedientes a la comisión correspondiente.

Además, los expedientes serán puestos a disposición de los diputados en formato digital, sin que medie ningún tipo de calificación o evaluación previa.

La designación final del magistrado titular y del suplente será realizada por el Pleno del Congreso, con una anticipación no menor de 30 días antes de la toma de posesión.

El acuerdo entra en vigencia de forma inmediata y deberá publicarse tanto en el Diario Oficial como en el sitio web del Organismo Legislativo.