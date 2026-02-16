Congreso activa revisión de aspirantes a magistrados de la CC

-

La elección de magistrados a la CC quedó fijada para el próximo 3 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Presidencia abre recepción de expedientes para designar magistrados ante la CC

Durante la sesión de Instancia de Jefes de Bloque de este lunes 16 de febrero, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció la instalación de una Comisión Mixta que tendrá a su cargo la revisión de los expedientes presentados por los aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por designación del Legislativo.

Según lo informado, esta comisión será la encargada de analizar la documentación, verificar requisitos y evaluar los perfiles de los profesionales que buscan integrar la CC.

Congreso instala Comisión Mixta para evaluar aspirantes a la CC. (Foto: Soy502)

Contreras también confirmó que la elección en el Pleno del Congreso está programada para el próximo 3 de marzo, fecha en la que los diputados deberán votar para designar a su magistrado titular y suplente ante la CC.

"Seguramente el lunes después de la reunión de Jefes de bloque estaremos empezando a analizar los expedientes que nos serán entregados el viernes 20 de febrero para que los revisemos, analicemos y posteriormente los podemos enviar al pleno. Queremos hacer la primera elección el 3 de marzo que sería para la CC" indicó Contreras.

Expedientes recibidos

Se dio a conocer la actualización, hasta el viernes 13 de febrero, los profesionales que han presentado su expediente ante el Congreso.

La nómina preliminar está integrada por: