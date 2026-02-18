Congreso admite dictamen favorable de Economía sobre sistema portuario

-

Diputados debatieron alcances técnicos y constitucionales del proyecto que pasó en primera lectura.

Con 98 votos a favor, 12 en contra y 50 ausentes, el pleno del Congreso admitió este martes 17 de febrero el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior relacionado con la iniciativa de ley para la modernización del sistema portuario nacional.

Previo a la decisión, los diputados debatieron los alcances técnicos, económicos y constitucionales del proyecto, que busca fortalecer la infraestructura logística del país y su competitividad comercial.

El diputado Héctor Aldana, de la bancada VAMOS, resaltó la importancia de avanzar en la actualización del sistema portuario, al considerar que la propuesta responde a una necesidad estructural. "Lo que se busca con estos dos dictámenes es la modernización del sistema portuario", expresó.

No obstante, también planteó observaciones de carácter constitucional que, a su criterio, deben analizarse durante el proceso legislativo. "Hay que tener cuidado que no caigamos en monopolios o enajenación indirecta de bienes de dominio público", señaló, al advertir posibles interpretaciones que podrían generar cuestionamientos legales.

La iniciativa avanzó en primer debate legislativo este martes 17 de febrero. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, el diputado independiente José Carlos Sabaria respaldó el dictamen al destacar el trabajo técnico desarrollado dentro de la comisión. "Es el dictamen que reúne todos aquellos elementos técnicos necesarios para tener una ley general del sistema portuario nacional que modernice nuestro sistema portuario", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a que la discusión se centre en el impacto económico del proyecto. "Demos un voto a favor de una iniciativa de ley que venga a fortalecer la institucionalidad portuaria y la dinámica económica del país", manifestó.

Rechazo a dictamen alterno

El pleno también conoció previamente el dictamen de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, el cual no fue admitido tras obtener 25 votos a favor, 85 en contra y 50 ausentes.

Tras la admisión del dictamen de Economía, el proyecto fue conocido en primer debate y quedó reservado para continuar su trámite legislativo en las siguientes fases.

Presidencias de Comisiones

Las presidencias de las comisiones del Congreso para el periodo legislativo 2026 quedaron definidas de la siguiente manera:

Hasta el momento solo las comisiones de Energía y Minas y Economía, asignadas al bloque legislativo VALOR, aún no han designado presidentes.