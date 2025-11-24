Incluyen en agenda la aprobación del presupuesto del Congreso previsto para 2026

-

Diputados acuerdan las agendas para las plenarias de esta semana.

Los Jefes de Bloque del Congreso acordaron incluir, en la orden del día de la sesión plenaria prevista para mañana por la tarde, la discusión del presupuesto del Congreso de la República para el próximo año.

Los diputados aprobaron sin mayor discusión que la discusión en único debate del dictamen y proyecto de acuerdo para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Legislativo para el 2026, fuera agendada en los primeros puntos de la sesión del martes 25 de noviembre.

Además de la aprobación del presupuesto del Congreso, los jefes de bancada también acordaron agendar la discusión de varias iniciativas de ley y la elección del diputado que integrará en la Comisión de Derechos Humanos.

Los jefes de bloque acordaron las agendas para las sesiones de esta semana. (Foto: Congreso / Soy502)

Asimismo, para la sesión del próximo jueves se acordó seguir con las interpelaciones de los ministros de Desarrollo Social, Comunicaciones y Ambiente.

Pese a que esta es la última semana que los diputados tienen de plazo para aprobar el proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2026, el tema no fue mencionado en la discusión.

LEA MÁS: Comisión de Finanzas se alista para emitir dictamen del Presupuesto 2026

Sin embargo, como ha ocurrido en las últimas sesiones plenarias, el orden del día podría alterarse si cualquier diputado propone alterarlo con una moción privilegiada.

Si la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emite la tarde de este lunes el presupuesto y los parlamentarios logran acuerdos, para que la discusión y aprobación del presupuesto se inicie en la próxima sesión plenaria.