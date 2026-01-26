Congreso agenda sesiones del 27 y 29 de enero con leyes e interpelación

El Congreso desarrollará dos plenarias esta semana con una agenda cargada de debates y aprobaciones de leyes.
El Congreso realizará dos sesiones plenarias esta semana según la convocatoria emitida por la Presidencia del Legislativo. La primera será una sesión ordinaria adicional el martes 27 de enero a las 14:00 horas, y la segunda, una sesión ordinaria, el jueves 29 de enero a las 10:00 horas.
Debates
Durante la jornada del martes 27 enero, el pleno conocerá una agenda amplia que contempla la discusión en primer debate de proyectos como la Ley de Cine de Guatemala, reformas a la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa y la Ley Integral para el Acceso a Vivienda Digna.
En segundo debate figuran propuestas como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, la Ley de Espectáculos Públicos y la Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria Campesina.
Informes
Además, el pleno avanzará en tercer debate y redacción final de iniciativas relacionadas con lactancia materna, arrendamiento comercial y lectoescritura Braille, así como la aprobación final de la Ley de Escuelas Normales Superiores.
La agenda también incluye el informe circunstanciado del presidente del Banco de Guatemala y la elección de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Interpelación
Para el jueves 29 de enero, la sesión estará enfocada en la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto Moscoso, solicitada por una diputada, además de la aprobación del acta correspondiente y el conocimiento de mociones y proposiciones.