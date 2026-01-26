Postuladora del TSE recibe el primer expediente de aspirante a magistrado

Este domingo inició la recepción de expedientes de interesados a postularse como magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Este 25 de enero fue el primer día que la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), habilitó para recibir expedientes de aspirantes.
Durante todo el día, el Salón Larrazabal, sede de la Comisión y ubicado en el Congreso de la República, estuvo en silencio, pues no llegaron interesados.
Minutos antes de cerrar la recepción, ingresó la primera persona en postularse, se trata de Ingrid Lisseth Soto Carcuz.
Aunque evitó dar información a los medios de comunicación, en registros públicos consta que trabajó para el TSE en la Unidad del Voto en el Extranjero.
En proceso anteriores la asperante también postuló como aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público.
Recepción de expedientes
Al terminar la jornada, el secretario de la Comisión José González, informó que solo se recibió un expediente.
La comisión continuará recibiendo expedientes hasta el 28 de enero de 8:00 a 18:00 horas en el Salón Larrazabal, del Congreso de la República.
Los interesados pueden verificar guías de cómo entregar el expediente en la página oficial de la postuladora.
Requisitos
- Ser guatemalteco de origen.
- Ser mayor de 40 años.
- Abogado colegiado.
- De reconocida honorabilidad.
- Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
- Haber desempeñado un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.