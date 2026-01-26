Postuladora del TSE recibe el primer expediente de aspirante a magistrado

-

Este domingo inició la recepción de expedientes de interesados a postularse como magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Este 25 de enero fue el primer día que la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), habilitó para recibir expedientes de aspirantes.

Durante todo el día, el Salón Larrazabal, sede de la Comisión y ubicado en el Congreso de la República, estuvo en silencio, pues no llegaron interesados.

Minutos antes de cerrar la recepción, ingresó la primera persona en postularse, se trata de Ingrid Lisseth Soto Carcuz.

Aunque evitó dar información a los medios de comunicación, en registros públicos consta que trabajó para el TSE en la Unidad del Voto en el Extranjero.

En proceso anteriores la asperante también postuló como aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Ingrid Lisseth Soto Carcuz entregó papelería para postularse como magistrada del TSE. pic.twitter.com/nnxCZYzojQ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 26, 2026

Recepción de expedientes

Al terminar la jornada, el secretario de la Comisión José González, informó que solo se recibió un expediente.

La comisión continuará recibiendo expedientes hasta el 28 de enero de 8:00 a 18:00 horas en el Salón Larrazabal, del Congreso de la República.

Los interesados pueden verificar guías de cómo entregar el expediente en la página oficial de la postuladora.

Video: Jose Luis Pos pic.twitter.com/meiGGLJnN8 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 26, 2026

Requisitos