Congreso analiza ley que permitiría repartir alimentos de la canasta básica

Crear un nuevo programa social para llevar productos de primera necesidad a familias de escasos recursos, es el objetivo de un proyecto de ley en el Congreso.

Dos comisiones del Congreso analizan una iniciativa de ley que busca garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica para personas con mayor necesidad en el país.

El proyecto está registrado con la nomenclatura 6417 y plantea dar vida a un nuevo programa social, para el cual se propone destinar un presupuesto de Q2 mil millones.

El propósito sería "mitigar el impacto del alto costo de la vida de los hogares guatemaltecos", pero con énfasis en aquellos que sobreviven con menos recursos.

De llenar los requisitos que se establezcan, las familias favorecidas recibirían "productos y alimentos catalogados como parte de la canasta básica alimentaria, de conformidad con el listado generado por el Instituto Nacional de Estadística", reza la iniciativa.

Fuente: Iniciativa de ley 6417

A espera del dictamen

La iniciativa fue presentada hace más de un año por diputados del bloque Visión con Valores (Viva), pero fue recientemente que el pleno del Congreso la conoció y la remitió a las salas de Economía y Seguridad Alimentaria.

Cada una hará un análisis y emitirá su respectivo dictamen; si este fuera favorable, la propuesta podría continuar en el proceso para su aprobación.

Si la ley se aprobara, el Gobierno tendría que entregar canastas de alimentos a familias de escasos recursos. (Foto: Archivo/Soy502)

Otras iniciativas

Este no es el único proyecto que ha llegado al Congreso relacionado con facilitar el acceso a los alimentos. Solo en esta legislatura se han hecho por lo menos otras tres propuestas.

En febrero del año pasado, miembros de la bancada Comunidad Elefante establecieron un listado de los productos que deberían estar libres del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre los cuales figuran:

Carne de res con y sin hueso

Carne de cerdo

Carne de pollo

Embutidos

Arroz

Azúcar

Avena de toda clase

Pan francés

Pan dulce

Pastas de todos tipos

Tortillas de maíz

En junio, también de 2024, el representante de Zacapa por el partido Cabal, Julio Portillo, presentó una iniciativa similar. Esta ya está en manos de la Comisión de Economía, para su estudio y posterior dictamen.

Hay otra más, centrada, igualmente, en la eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica, pero impulsada por el bloque Vamos.